Dr Alastait Mcphail CMG OBE a été reçu par Alamine Ousmane Mey, ministre camerounais en charge de l’Economie.

Les 23 et 24 avril 2024, Londres va accueillir des dirigeants africains, des chefs d’entreprises britanniques et africains, ainsi que des représentants de haut niveau d’organisations internationales et régionales à l’occasion de la deuxième édition du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement. Le Cameroun fait partie des 25 pays africains invités à cette rencontre d’affaires pour négocier des investissements.

A cet effet, le ministre de l’Économie, de la Planification et du Développement régional a reçu l’envoyé pour le Sommet sur l’investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique, le Dr Alastair Mcphail CMG OBE. Il était accompagné du Haut-Commissaire du Royaume-Uni au Cameroun, S.E Barry Lowen et de Michael Tchenga, directeur national du Département britannique du commerce. Cet événement vise à promouvoir le commerce et l’investissement dans les deux sens, à créer des emplois et de la croissance et à soutenir les femmes entrepreneures.

Selon le ministère de l’Economie, la rencontre visait à discuter de la participation du Cameroun au Sommet et à explorer comment le Sommet peut être utilisé pour accroître les investissements britanniques au Cameroun. Dans cet objectif, le ministre a exprimé le souhait que le prochain sommet renforce la coopération entre le Cameroun et le Royaume-Uni au profit des deux pays.