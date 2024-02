L’inflation au Cameroun en 2023 à 7,4% selon un rapport de l’INS

Le rapport de l’INS paru ce 13 Février 2024 révèle l’évolution des prix en 2023 et les tendances pour l’année 2024.

Les prix à la consommation finale des ménages ont augmenté de 7,4 % en 2023, tirés principalement par les prix des produits alimentaires qui ont grimpé de 11,1%.

Pour mémoire, c’est la troisième fois en 29 ans que le Cameroun connait un taux d’inflation aussi élevé après respectivement 32,5% et 9,0% en 1994 et 1995 à la suite de la dévaluation de 50% du Franc CFA intervenue le 11 janvier 1994. Ce sont surtout les prix des produits alimentaires et les coûts des transports qui ont contribué à cette flambée inflationniste.

Sur les trois dernières années 2021 à 2023, l’inflation cumulée a atteint 16,7% ; résultant d’une forte augmentation des prix à la consommation en 2022 et 2023, après plus d’une décennie de stabilité entre 2009 et 2021 au cours de laquelle le taux d’inflation n’avait pas dépassé 3%.

Pour l’année 2023, cette inflation découle de divers facteurs à la fois nationaux et internationaux :

Au niveau national, la réduction des subventions sur les prix des hydrocarbures, les perturbations climatiques et les défis sécuritaires, en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ont contribué à alimenter l’inflation.

Au niveau international, les tensions liées au conflit russo-ukrainien, les séquelles de la pandémie du COVID-19, les fluctuations du FCFA par rapport au dollar américain et le développement du phénomène El Niño1 (qui est à l’origine de sécheresses, d’inondations et de catastrophes naturelles) ont été les principaux contributeurs à l’inflation.

Cependant, la communauté internationale a œuvré pour faire baisser l’inflation, avec le rétablissement de l’efficacité des chaînes d’approvisionnement internationales, la baisse des prix mondiaux des produits de base et des frais de transport, ainsi que l’adoption par la plupart des banques centrales d’une politique monétaire restrictive.

Il en résulte que les prix des produits locaux ont enregistré une augmentation plus marquée de 8,1% comparativement à ceux des produits importés qui ont grimpé de 5,6%. En tenant compte du réajustement de 15% des prix à la pompe à compter du 1er février 2024 et des incertitudes géopolitiques, particulièrement les tensions persistantes au Proche-Orient deux ans après le début du conflit russo-ukrainien, le taux d’inflation devrait se maintenir aux alentours de 7% en 2024

Parcourez dans son intégralité, la note de synthèse sur l’inflation au Cameroun, publiée par l’Institut National de la Statistique du Cameroun