Portuaire : Kribi accueille le 4è forum tripartite Cameroun-Centrafrique-Tchad sur le transit des marchandises

Cette rencontre stratégique se tient du 9 au 11 janvier 2024.

Les travaux du quatrième forum Cameroun, RCA, Tchad sur le transit de marchandises par les ports du Cameroun se sont ouverts dans la cité balnéaire et portuaire de Kribi, avec pour but de parcourir les axes de la coopération inter-Etats sur le transit des marchandises, deux ans, après les travaux du dernier Forum à Bangui.

Les travaux ouverts le 09 janvier 2024 par le ministre Camerounais des Transports Jean Ernest NGALLE BIBEHE MASSENA, en présence des autorités Centrafricaines et Tchadiennes, se donnent pour défis de réexaminer point par point les recommandations des derniers travaux de Bangui 2021, afin d’évaluer le niveau d’avancement, notamment entre autre sur la dématérialisation des procédures, la réduction des coûts Douaniers, le délai des séjour des marchandises des pays de l’hinterland, l’arrimage aux normes internationales, la signature des conventions en matière de transport terrestre entre le Cameroun et la RCA, le Cameroun et le TCHAD, la vulgarisation de documents de facilitation, les travaux d’aménagement et d’entretien des voies terrestres et ferroviaires le long des corridors, la réduction des postes de contrôles.

Pendant ces trois jours, les participants aux travaux vont passer en revue les différentes entraves qui affectent la fluidité et la compétitivité des corridors en direction des deux pays de l’hinterland que sont la RCA et le Tchad. Il s’agira également d’engager une démarche d’évaluation des actions engagées depuis plusieurs années.

Cette démarche d’évaluation concerne entre autres le niveau de mise en œuvre des recommandations relatives à un meilleur suivi du commerce extérieur entre les trois pays, la simplification des contrôles et des procédures, ainsi que les dispositions incitatives accordées aux différents pays.