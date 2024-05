Cameroun : Maximilienne Ngo Mbe provoque la colère de Jean-Michel Nintcheu

La présidente du Rhedac dans une sortie récente considère la mobilisation en vue de l’inscription sur les listes électorales comme une distraction. Le député Jean-Michel Nintcheu répond en traitant Maximilienne Ngo Mbe et Edith Kah Walla des « alliées objectifs de Paul Biya ».

Alors que les acteurs politiques se préparent pour les élections de 2025 en appelant les citoyens à s’inscrire en masse sur les listes électorales, deux figures bien connues jettent un autre regard sur la situation. Maximilienne Ngo Nbé, défenseur des droits humains et Edith Kah Walla femme politique, insistent plutôt sur la résolution préalable de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Pour elles, « il n’y aura rien au 237 sans réconciliation nationale, sans résolution du conflit NOSO (Nord-Ouest et Sud-Ouest Ndlr) et sans réforme des institutions démocratiques. Le slogan « inscriptions sur les listes électorales vague » est distraction bien organisée », a écrit Maximilienne Ngo Mbe. Une sortie de nature à réorienter la direction des vents à 17 mois de la présidentielle. Mais, elle se heurte à la résistance des hommes politiques, dont le député Jean Michel Nintcheu.

Le président du Front pour le Changement du Cameroun soutient que les deux sujets peuvent bénéficier d’un traitement simultané. A son avis, les inscriptions sur les listes électorales n’empêchent en rien la résolution de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « Le fait pour les Camerounais de s’inscrire massivement sur les listes électorales est une prise de conscience qui ne les empêche aucunement de se mobiliser pacifiquement pour faire tomber le régime de M. BIYA. Il n’y a aucun antagonisme à ces deux options », insiste-t-il dans une tribune libre.

Prenant l’exemple du Sénégal, l’opposant montre que la mobilisation de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au même moment que les inscriptions sur les listes électorales a conduit au renversement du régime de Macky Sall. Pour cela, « dames Édith Kah Walla et Maximilienne Ngo Mbe se sont trompées et elles doivent impérativement présenter des excuses au peuple du changement », exige le coordinateur de l’Alliance politique pour le changement. Or, il y a quelques années, la position de Maximilienne Ngo était celle de Maurice Kamto, candidat que Jean Michel Nintcheu appelle l’opposition à soutenir à la présidentielle de 2025. Le président du MRC a décidé du boycott des élections entre 2020 et 2023. Pour lui, la résolution de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest était un préalable.