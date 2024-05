Cameroun-augmentation du prix des boissons :  le ministre du Commerce écrit aux exploitants des débits

Faisant suite à une correspondance du 24 avril 2024 adressée au ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana par le syndicat national des exploitants de débits de boissons du Cameroun (Synedeboc), le ministre a fait une sortie le 30 avril.

Dans sa correspondance, le Synedeboc envisageait d’augmenter les prix des boissons dès le 10 mai 2024, une décision jugée unilatérale par le gouvernement. A cela, le patron du commerce a rappelé au syndicat que son département ministériel « s’est toujours fait un point d’honneur de privilégier le dialogue et la concertation, en lieu et place de la confrontation…pour un dialogue Secteur public /Secteur privé dynamique et constructif, au nom de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Ces principes, je n’en doute pas un seul instant, sont partagés par votre Organisation syndicale, au même titre que le respect de la règle de droit ».

Le membre du gouvernement a alors attiré l’attention du syndicat sur le fait « fondamental, qu’en termes de procédures, qui ont force de loi dans le cas d’espèce, la bière et les boissons hygiéniques figurent bel et bien sur la liste des produits et services soumis à homologation préalable et obligatoire des prix et tarifs par l’Administration, après production d’un dossier en bonne et due forme, dont la responsabilité incombe soit au producteur soit à l’importateur, selon le cas ».

Le ministre a rappelé que celui qui ne se conforme pas à cette disposition s’expose à la Loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun, outre les sanctions pénales éventuelles, à une amende administrative de 10% de son chiffre d’affaires annuel, voire à sa suspension d’activité.

Il a, en outre, invité le syndicat à participer avec lui, à une réunion sur le sujet le 16 mai prochain.