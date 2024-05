Cameroun : voici le thème de la fête nationale du 20 mai 2024

Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a communiqué ce thème le 29 avril 2024 par voie de message porté.

Le Cameroun va célébrer dans trois semaines la 52è édition de la fête nationale. En vue de cette célébration, le chef de l’Etat, chef des Forces armées a fixé le thème qui guidera les festivités. La solennité du 20 mai 2024 a pour thème « Armée et Nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère ». Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, l’a communiqué à ses collaborateurs pour large diffusion au sein des rangs.

Pour le bon déroulement de cette fête, les préparatifs se poursuivent sur l’ensemble du territoire. A Yaoundé la capitale, en dehors des différentes réunions préparatoires qui se succèdent, les Forces de défense et de sécurité s’entrainent pour le défilé qui va se dérouler au Boulevard du 20 mai. Aussi, les neuf partis politiques représentés au Parlement se préparent à entrer dans le train du défilé civil à la suite de leur rencontre avec le préfet du Mfoundi.

Pour rappel, le Cameroun a célébré la 51è édition de la fête nationale du 20 mai 2023 sous le thème « Forces de défense et peuple camerounais, en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l’unité nationale, socle d’un Cameroun fort et prospère ».