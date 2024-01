Promote 2024 : La Suisse accompagne les PME camerounaises

L’information ressort d’une audience accordée par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, Achille BASSILEKIN III à S.E. Martin STRUB Ambassadeur de Suisse au Cameroun.

Achille BASSILEKIN III et S.E. Martin STRUB Ambassadeur ont tenu une rencontre le 18 janvier 2024. L’audience s’est inscrite dans le cadre du renforcement de la collaboration entre les deux institutions. Il a été question de revisiter la coopération entre le Cameroun et la Suisse dans les secteurs des PMEESA. Cette visite a eu pour objectif de soutenir certaines initiatives innovantes des jeunes entrepreneurs locaux et faciliter leur participation au Salon International de l’Entreprise, de la PME et du Partenariat de Yaoundé PROMOTE 2024.

«Avec le Ministre, nous avons échangé sur la situation générale des PME notamment leur potentiel comparativement à celles de mon pays. Ensuite, nous avons parlé de la participation des PME à la prochaine foire PROMOTE. Là, nous avons discuté des formes de coopération/collaboration entre les deux pays pour permettre la participation des pme qui sont d’un intérêt non seulement pour le Cameroun mais également pour la Suisse. Nous avons évoqué trois domaines à savoir l’Agroalimentaire, la Transformation du bois et le coton/textile ou nous apporterons notre soutien » a indiqué S.E. Martin STRUB.

Un forum au coeur de promote

Pour sa 9e édition prévue du 17 au 25 février 2024 à Yaoundé, le Salon international de l’entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé (Promote) a inscrit dans son programme général la tenue d’un forum baptisé « Grand forum économique de Promote 2024 » (Forep). Il s’agit de l’une des principales innovations de l’édition de 2024, indique William Talehc, le directeur de Promote. Ce forum se tiendra sur deux jours (21-22 février) et sera collé au thème de l’événement : « Secteur privé, évolution et transformation structurelle des économies africaines ».

Ainsi, l’objectif du grand forum économique de Yaoundé est clair : dresser un panorama des faits marquants de l’investissement privé avant et après la pandémie de Covid-19, analyser les dispositifs et politiques publiques mises en place pour soutenir le secteur privé à résister et amortir les effets des crises mondiales récentes, d’examiner les tendances récentes concernant la réorganisation de la production au niveau mondial en vue de proposer des modèles d’investissement propres à favoriser la transformation structurelle au Cameroun et en Afrique, entre autres.