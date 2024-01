La Douane Camerounaise a engendré 1019,8 milliards FCFA de recettes en 2023

Cette performance est en hausse de 13,2% par rapport à 2022.

En dépit d’un environnement difficile et marqué notamment par la résilience face aux chocs multiples, la Douane est allée au-delà de ses objectifs en 2023. En effet, en matière fiscale, l’objectif initial de recettes assigné à la Direction Générale des Douanes en 2023 était de 973,7 milliards de FCFA. Par rapport à cet objectif, la Direction Générale des Douanes a mobilisé 1 019,8 milliards de Francs CFA.

Avec cette performance, les recettes douanières budgétaires connaissent une hausse de 13,2% en valeur relative et 118,7 milliards de FCFA en valeur absolue, comparées aux 901,2 milliards de Francs CFA mobilisés en 2022.

En dehors de ces recettes budgétaires, s’ajoutent d’autres recettes mobilisées par la Direction Générale des Douanes qui alimentent le Compte Unique du Trésor, d’un montant de 189,1 milliards de Francs CFA. Ces autres recettes sont constituées du droit du transit sur le pipeline Tchad ; des Centimes Additionnels Communaux et des droits d’accises sur les ordures perçus au profit des communes ; des contributions communautaires aux fins de financement du processus d’intégration de la CEMAC, de la CEEAC et de l’Union Africaine ; de la redevance informatique ; de la taxe d’inspection sanitaire et vétérinaire.

Par ailleurs, la Direction Générale des Douanes, dans sa démarche de facilitation, collecte pour le compte de ses partenaires divers prélèvements. Ces recettes affectées qui s’élèvent à 73,9 milliards de Francs CFA, portent principalement sur les prélèvements sur les exportations de café et de cacao, ainsi que sur la contribution scanning et les frais e-force.

En 2024, la Direction Générale des Douanes entend bâtir sa stratégie autour de sa vision : « Une administration innovante et performante, dédiée à l’accompagnement de l’économie nationale et la protection de la société », mais également autour du thème retenu par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), à savoir : « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d’objectifs clairs ».

Le développement des partenariats demeure par conséquent un axe important de la politique de l’administration douanière, dans l’exécution de ses missions et la conduite de ses réformes. Il est question de consolider les acquis et de renforcer la sphère de collaboration multidimensionnelle des douanes, dans un climat de confiance réciproque et d’engagements mutuellement bénéfiques avec les partenaires.