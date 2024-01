Société Financière Internationale : ses engagements d’investissement au Cameroun s’élèvent à environ 145 milliards FCFA

Le Vice-Président régional de la Société Financière Internationale (SFI) pour l’Afrique, Sergio Pimenta est au Cameroun du 15 au 19 janvier 2024.

Sergio Pimenta a rencontré le ministre de l’Economie ce 18 janvier 2024. Cette rencontre qui intervient dans le cadre de la visite officielle qu’effectue le Vice-président de la Société Financière Internationale (SFI) au Cameroun du 15 au 19 janvier 2024, a permis aux deux personnalités de poursuivre leurs échanges entamés lors des dernières assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale tenues à Marrakech en 2023, au cours desquelles la SFI a pris l’engagement d’étendre ses interventions au Cameroun.

Selon le ministère de l’Economie, en plus de l’organisation de la « SFI sector private day », la visite de travail au Cameroun du Vice-Président de la SFI pour la Région Afrique est marquée par des rencontres avec des hautes autorités du pays et des acteurs du secteur privé, ainsi que la visite du barrage hydroélectrique de Nachtigal, projet pour lequel la SFI a apporté 92,3 milliards de FCFA sur un total de 775,2 milliards de FCFA, en vue de sa réalisation.

Ses engagements d’investissement au Cameroun s’élèvent à environ 242 millions de dollars US, soit environ 152 milliards de FCFA au 30 juin 2021, pour 18 opérations dans les secteurs tels que : l’immobilier, où la SFI a soutenu le financement et la construction de plus de 2 000 logements sociaux décents, en partenariat avec des entreprises et institutions financières locales.

Aussi, la finance, avec l’octroi d’un prêt de 03 milliards de FCFA à La Régionale, pour accroître ses capacités de prêts aux PME locales. En outre, une ligne de crédit de 10 milliards de FCFA, dont 25% sont reservés à l’entrepreneuriat féminin, a été accordée à CCA Bank.

Dans le domaine de l’énergie : en plus de sa participation au financement du barrage hydroélectrique de Nachtigal, la SFI a investi environ 36,9 milliards de FCFA dans le financement total d’environ 192,1 milliards de FCFA, au projet Kribi Gas Power, qui a permis de développer une centrale thermique à gaz naturel de 216 MW à Kribi.

Dans l’agro-industrie, la SFI a apporté un financement de 7,4 milliards de FCFA sur un total de 15,4 milliards de FCFA, pour le financement du projet Atlantic Cocoa qui vise à construire une usine de transformation de cacao d’une capacité annuelle de 48 000 tonnes à Kribi. Dans le même registre, la SFI a lancé en 2019, un programme d’appui aux PME camerounaises dans le secteur de l’agroalimentaire.

En rappel, la Société Financière Internationale est une institution du Groupe de la Banque mondiale qui accompagne le développement du secteur privé dans les pays en développement. Créée en 1956, son rôle est de faciliter le financement, l’assistance technique et les conseils aux entreprises privées.