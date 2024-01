Transformation des produits agricoles : un investisseur vietnamien en mission au Cameroun

Le Ministre du Commerce, 𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝗴𝗹𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗠𝗯𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗔𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮, a reçu ce mercredi 24 janvier 2024 𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗵𝗮𝗺 𝗟𝗼𝘂𝗺𝗴, d’origine vietnamienne et promoteur du projet novateur intitulé « 𝗗𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲 à 𝗹𝗮 𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 ».

𝗗𝗮𝗻 𝗣𝗵𝗮𝗺 𝗟𝗼𝘂𝗺𝗴, d’origine vietnamienne, spécialiste de l’agro-industrie a été reçu chez le ministre du Commerce le 24 janvier 2024 pour parler des possibilités de transformation agricole au Cameroun. Concrètement, ce spécialiste de l’agro-industrie a présenté les contours de son ambitieux projet visant à révolutionner la transformation des produits agricoles au Cameroun.

L’objectif de ce projet est de : transformer l’intégralité de la production agricole du pays en produits finis prêts à la consommation. En d’autres termes, il s’agit par exemple de convertir le manioc et la patate douce en des produits variés tels que des sandwiches et des pâtes alimentaires, offrant ainsi une offre directe et diversifiée à la table des consommateurs.

Un aspect particulièrement attractif de ce projet selon le Mincommerce est le prix imbattable pour le consommateur, proposant par exemple un demi-kilo (500g) de produit à seulement 500 F. De plus, il offre des perspectives d’emploi significatives pour les jeunes, contribuant ainsi à endiguer l’exode rural et à nourrir les populations urbaines.

Suite à cette présentation, une première phase expérimentale sera lancée, comprenant des démonstrations publiques, avant une expansion plus large du projet. Les estimations suggèrent que ce projet pourrait offrir des opportunités à pas moins de deux millions de jeunes. La rencontre de ce jour témoigne de l’engagement du gouvernement en faveur du secteur privé, dans le cadre de la promotion des produits « Made in Cameroon » et de la mise en œuvre de la politique d’import-substitution. In fine, le projet « De la terre à la table » incarne une vision novatrice pour l’avenir économique du Cameroun.