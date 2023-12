Cameroun : Clara Madoua Mbani désignée Miss Kolo Magazine 2024

La jeune étudiante en Gestion des ressources humaines, à l’université le bon berger a été couronnée à Yaoundé par des figures connues de la mode et du mannequinat.

Le 9 décembre 2023, le semestriel Kolo Magazine a organisé à Yaoundé, la finale de son concours de beauté édition 2024. 10 candidates était en lice, dont Madoua Mbani Clara, étudiante en gestion des ressources humaines, à l’université le bon berger. La jeune femme passionnée de culture s’est démarquée tant par ses atouts physiques qu’intellectuels.

Les candidates ont démontré leur beauté à travers trois volets. Pour le premier, il s’agissait pour elles de défiler en tenues de ville, de soirée et traditionnelle. Les tenues traditionnelles avaient pour exigence la représentation des 4 aires culturelles du Cameroun. Ensuite, l’aspect intellectuel qui était constitué des phases de questions réponses. Et enfin un speech de 3 minutes sur le thème : « Autonomisation de la femme et promotion de la culture africaine. »

Après ses trois passages remarqués, dans le cadre du défilé, la Miss Kolo Magazine 2024, Mbani Clara a plaidé dans son speech, pour l’atomisation de la femme africaine à travers la promotion de l’entrepreneuriat et la promotion des valeurs culturelles. A 23 ans, l’ambassadrice de Kolo Magazine, entend valoriser la femme africaine dans les aspects de la mode, la danse et sur le plan intellectuel et entrepreneurial.

Les organisateurs expliquent que cet évènement est organisé pour mettre en lumière la beauté de la femme africaine et ses capacités intellectuelles.

« Nous souhaiterons promouvoir, une jeune dame exemplaire, capable de relever les défis de son temps. Miss Kolo Magazine, se veut le miroir des jeunes en quête de performance individuelle et d’élégance », détaille Séraphin Ndjikam, rédacteur en chef du semestriel.

C’est donc dans ce sens, qu’en plus des capacités physiques, un accent a été mis sur le volet intellectuel.

Le jury était composé entre autres d’Olivier Mballa, Abdallah Zara, Sandra Tefang et Kelly John.