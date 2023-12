Cameroun : lancement d’un nouveau recrutement de 3 000 instituteurs

Le test de sélection de ces enseignants relevant de l’éducation de base s’inscrit dans le cadre de la cinquième phase du 3è programme de contractualisation.

Le gouvernement lance pour la cinquième fois le processus de contractualisation de 3000 nouveaux instituteurs. Selon l’arrêté conjoint du 19 décembre 2023 du ministre de l’Education de base Laurent Serge Etoundi Ngoa et celui de la Fonction publique et de la Réforme administrative Joseph LE, le test de sélection pour la session 2023 aura lieu en février 2024. Les épreuves écrites dont la culture générale, l’épreuve technique et l’épreuve de langue se dérouleront le samedi 03 février prochain entre 08h et 17h.

Les candidats désireux de concourir ont des conditions à remplir. Il s’agit des exigences liées à l’âge, à la formation et au choix de l’établissement d’affectation au bout de la sélection. L’âge requis pour être candidat à ce test est de 40 ans au plus. Les candidats éligibles sont ceux qui sont nantis d’un Certificat d’aptitude pédagogique d’instituteurs de l’enseignement maternel et primaire (Capiemp) délivré au plus tard en 2018. Les personnes titulaires du Capiemp 2018 ou délivré avant ayant participé aux tests de sélection antérieurs ou non, peuvent faire acte de candidature.

Les dossiers de candidature sont attendus dans les délégations régionales de l’Education de base jusqu’au 12 janvier 2024. Ils comportent quinze pièces à fournir. Les candidats doivent préciser l’établissement scolaire dans lequel ils souhaitent être affectés une fois qu’ils sont retenus. Le ministère de l’Education de base rendra publique une liste présentant les besoins en enseignants des établissements scolaires publics.

Par ailleurs, le 07 décembre dernier, le ministre de l’Education de base a dans un communiqué, invité les enseignants retenus dans le cadre de la session 2022 et ceux de la liste d’attente de la session 2021, à passer signer leur contrat de travail. Au total, 3 329 instituteurs étaient attendus entre le 11 et le 12 décembre 2023 pour remplir cette formalité.

Voici l’arrêté conjoint des ministres de l’Education de base et de la Fonction publique et de la Réforme administrative relatif à l’organisation du test de sélection de 3000 instituteurs session 2023. Test_3000_2023_fr