Forum de Davos : le PNUD lance un fonds de 1 milliard $ en faveur des start-ups africaines

L’initiative se positionne comme la plus grande facilité de financement au monde réunissant des capitaux catalyseurs et commerciaux pour soutenir l’écosystème des startups en Afrique.

L’ambition de timbuktoo est de mobiliser et d’investir 1 milliard de dollars de capital catalyseur et commercial pour transformer 100 millions de moyens de subsistance et créer 10 millions de nouveaux emplois dignes. L’initiative a été presentée lors d’une session spéciale du Forum économique mondial lors de sa 24e réunion annuelle à Davos

« Nous ne pouvons pas accepter qu’une autre génération de jeunes africains ne dispose pas des outils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel, » a souligné S.E. Paul Kagame, qui a annoncé une contribution immédiate de 3 millions de dollars pour lancer le Fonds d’innovation africain de timbuktoo, qui sera hébergé à Kigali. « Avec l’objectif d’un milliard de dollars fixé par timbuktoo, nous pouvons créer davantage d’opportunités pour que la jeunesse africaine puisse mettre à profit son talent et sa créativité ».

« Pour de nombreux pays africains, notre principal défi est désormais de garantir que nous mettons en place les structures adéquates pour permettre aux jeunes Africains de créer des entreprises innovantes et convaincantes qui peuvent contribuer de manière significative à la création d’emplois et à une croissance économique durable », a souligné SE Nana Akufo-Addo.

Promue par le PNUD, timbuktoo vise à combler des lacunes critiques et à travailler avec les gouvernements africains, les investisseurs, les entreprises et les universités pour soutenir l’écosystème des startups africaines.

« Timbuktoo est un nouveau modèle de développement, » a expliqué l’Administrateur Achim Steiner. « Nous rassemblons des acteurs clés pour agir sur tous les fronts en même temps. Qu’il s’agisse d’une législation favorable aux startups, de la création de startups de classe mondiale et de la réduction des risques de capital pour augmenter les investissements, jusqu’aux UniPods – University Innovation Pods – établis à travers l’Afrique, nous visons à combler les lacunes critiques et à soutenir l’écosystème des startups. Cela permettra aux innovations de se développer et de bénéficier aux populations d’Afrique et d’ailleurs sur la planète ».