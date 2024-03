Boxe anglaise : les chances de Francis Ngannou contre Anthony Joshua

Le boxeur camerounais enfile les gangs cette nuit (minuit heure camerounaise) contre le Britannique au Kingdom arena de Riyad en Arabie Saoudite.

Ce sera le deuxième combat de Francis Ngannou (37 ans) en boxe anglaise. Face au Britannique d’origine nigériane, Anthony Joshua (34 ans), le Camerounais tentera de se rattraper après sa défaite face à Tyson Fury. Et pour cela, il pourra compter sur sa précision et sa puissance. Car l’une des lignes de démarcation en boxe, c’est l’agressivité. Et ça, le natif de Bâtie dans la région de l’Ouest-Cameroun en a plus que d’autres.

L’autre avantage qu’il a sur le Britannique, c’est qu’il est plus frais, car Anthony Joshua semble bien affaibli par ses derniers combats.

Mais il faudra se méfier de la vivacité d’Anthony Joshua. Il compte actuellement 27 victoires en 30 combats. Et en termes d’expérience, il devance le Camerounais.

Ngannou devra beaucoup compter sur l’aspect psychologique, car parfois ce niveau de combat demande beaucoup de concentration, et c’est le boxeur au mental d’acier qui commet le moins d’erreurs qui l’emportera. Et le vainqueur de ce combat pourrait rencontrer le vainqueur du combat Olexandre Usik vs Tyson Fury.