Qualifications Jeux Olympiques : Pascal Siakam présélectionné pour représenter le Cameroun

Le basketteur fait partie des 27 joueurs qui participeront au tournoi de qualification olympique.

Les J.O Paris 2024 c’est dans quelques mois. De nombreux athlètes rêvent de participer à ce tournoi olympique. Et Pascal Siakam n’est pas en reste. Il pourra participer avec son pays d’origine. En effet, le joueur des Indianna Pacers aux Etats-Unis pourra rejoindre les Lions de la balle orange pour le tournoi de qualification, qui se déroulera du 2 au 7 juillet (le Cameroun jouera ses matchs de la poule B contre le Monténégro le 03 juillet, et le Brésil le 04 juillet. Les 2 premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les demi-finales, et seul le vainqueur du TQO sera qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet au 11 août).

Dans les prochaines semaines, la liste des 16 joueurs qui participeront au camp de préparation qui se tiendra à Riga (Lettonie) du 15 au 30 juin 2024 sera annoncée. Lors de ce stage, les joueurs d’Alfred Aboya disputeront deux matches amicaux contre l’Egypte le 24 juin et la Géorgie le 26 juin.

L’équipe nationale camerounaise s’entraînera au Rimi Olympic Center et à l’Arena Riga. Elle sera logée à l’AC Hotel Marriott de Riga. A l’issue de ce camp préparatoire, la liste des 12 joueurs sélectionnés pour le TQO sera dévoilée.