Cameroun : la météo annonce une pause de la pluviométrie à l’Ouest

Le délégué régional des Transports de la région de l’Ouest édicte quelques conseils pratiques pour atténuer les effets de la sècheresse.

Durant les trois prochains mois, la région de l’Ouest connaîtra une saison marquée par un niveau anormal de précipitations. Au cours des mois de mai, juin et juillet, « la région fera face à une longue pause sèche, des pluies sporadiques et irrégulières ». Le bulletin de prévisions saisonnières de précipitation prévoit dans cette région « une pluviométrie allant de normale à déficitaire avec des cumuls saisonniers qui pourront se situer entre 80 et 75% par rapport à la normale », prévient le délégué régional des transports de l’Ouest.

Selon l’inspecteur Paul Biya, cette saison entrainera des effets néfastes tels que « le stress hydrique », « le flétrissement des plantes », « la baisse de productions agricoles, et pâturages, l’appauvrissement des terres et la perturbation de production hydroélectrique ». Le délégué exhorte la population à procéder à l’utilisation des semences adaptées, de prévoir l’irrigation des champs, ou encore d’arborer le masque facial.