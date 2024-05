Affaires : voici pourquoi les banques françaises quittent l’Afrique

Avant que l’information du retrait de Société générale en Tunisie, au Cameroun et au Ghana ne circule, Fitch Ratings a fait une analyse du désengagement des banques françaises sur le continent.

La sortie des banques françaises d’Afrique pour stimuler la croissance et la concurrence des banques locales. La sortie des banques françaises d’Afrique, qui touche à sa fin, offre aux groupes bancaires panafricains émergents un espace important pour se développer, que ce soit de manière organique ou par le biais de fusions et acquisitions, estime Fitch Ratings. Cela devrait stimuler la concurrence et profiter aux secteurs bancaires locaux malgré quelques difficultés à court terme.

Société Générale (SG) a annoncé le 12 avril la cession de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) et de ses filiales au conglomérat marocain Saham Group. Cela fait suite à plusieurs cessions africaines réalisées par des banques françaises ces dernières années. Au cours des six derniers mois, SG a également accepté la vente d’autres petites filiales africaines et a lancé une revue stratégique pour céder sa participation de 52,34 % dans l’Union internationale des banques, basée en Tunisie. La présence africaine de BNP Paribas, BPCE et Crédit Agricole a également diminué au cours des dix dernières années et est désormais très limitée. Nous prévoyons de nouveaux désinvestissements au cours des 12 à 24 prochains mois, surtout si les valorisations sont attractives pour les banques vendeuses.

Les filiales cédées sont confrontées à plusieurs défis car l’appétit pour le risque de leurs sociétés mères est inférieur à celui de leurs concurrents locaux. En outre, la sortie d’actionnaires étrangers bien notés a souvent un effet négatif sur le crédit des filiales. Nous avons placé les notations nationales de SGMB sous surveillance négative, signalant qu’une fois la vente finalisée, nous ne prendrons plus en compte le soutien potentiel de SG, ce qui est susceptible d’entraîner une dégradation.

Une note inférieure, ou le départ d’un actionnaire étranger, pourrait rendre plus difficile l’accès au système financier mondial et aux banques correspondantes, perturbant potentiellement les envois de fonds, les paiements et les activités de financement du commerce transfrontaliers. Sur de nombreux marchés subsahariens où la liquidité des devises est limitée, cela pourrait également rendre l’accès aux devises fortes plus difficile sans les lignes de liquidité en devises que les banques mères françaises fournissent généralement pour soutenir les activités de financement du commerce. Il s’agit toutefois d’obstacles à court terme et les banques ont généralement un bon accès au financement des institutions de financement du développement.

Nous voyons des opportunités significatives pour les banques locales et régionales en Afrique malgré les défis. Certains groupes bancaires aux ambitions panafricaines devraient à terme acquérir suffisamment de taille pour rivaliser avec des institutions établies de longue date. Vista Group a accepté d’acquérir plusieurs filiales (dont certaines de SG) en Afrique subsaharienne en 2023, ce qui porterait sa présence africaine à 16 pays.

Coris Bank, présente dans 11 pays africains, a finalisé en janvier l’acquisition de la filiale tchadienne de SG et attend l’approbation réglementaire pour acquérir la filiale mauritanienne de SG. Vista et Coris apparaissent comme des concurrents crédibles pour les groupes bancaires panafricains sud-africains, nigérians et marocains bien établis.

La concurrence croissante entre les groupes bancaires panafricains devrait stimuler la croissance du crédit. Les filiales africaines sous contrôle français sont souvent incapables de cibler certains segments de l’économie en raison de l’appétit pour le risque conservateur de leur banque mère, et elles suivent des politiques de classification et de provisionnement des prêts plus strictes que les banques locales. Cela peut freiner la croissance et la rentabilité. Une gestion plus stricte du capital, avec des réserves plus élevées que les exigences réglementaires minimales locales, a également limité les prêts des filiales. Nous prévoyons une accélération de la croissance du crédit avec la sortie des banques françaises, quoique principalement dans les segments à faible risque, ce qui contribuera à préserver les indicateurs de qualité des actifs.

La sortie des banques françaises des banques de détail et commerciales en Afrique est légèrement positive pour elles. Ils se recentrent sur les marchés bancaires de détail plus matures en Europe et sur des activités telles que l’assurance, le crédit-bail et la banque de financement et d’investissement, où ils peuvent réaliser des synergies plus importantes. Une présence réduite en Afrique correspond également mieux à leur appétit pour le risque conservateur et à leurs efforts pour optimiser les actifs pondérés en fonction des risques sous la supervision bancaire européenne, qui est plus stricte que la supervision locale de leurs pairs africains. Les incertitudes économiques croissantes et les tensions géopolitiques accrues dans certains pays africains influencent également leur réévaluation stratégique.