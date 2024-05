Cameroun : un éboulement tue quatre personnes à Maroua

La catastrophe a surpris les victimes, des femmes et une fillette, en pleine activité de concassage de pierres sur les flancs de montagne.

Trois femmes et une fillette de sept ans ont perdu la vie suite à un éboulement. La catastrophe a eu lieu le jeudi 02 mai 2024 en début de soirée, au lieu-dit Frolina. C’est dans le deuxième arrondissement de la ville de Maroua, capitale régionale de l’Extrême-Nord. Outre les quatre personnes décédées, l’éboulement en a blessé deux autres. Ces dernières ont fait l’objet d’évacuation à l’hôpital régionale de Maroua.

Les autorités administratives et municipales ont effectué une descente sur les lieux. Le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord assure que le sous-préfet de la localité a édicté des mesures proscrivant les activités de concassage sur ces sites dangereux. Mais, à l’observation, les populations bravent cette décision et l’activité progresse plutôt. Elles étendent les sites d’extraction et de concassage de pierres. Midjiyawa Bakari les appelle une fois de plus à stopper ces activités qui ont causé la mort d’une fille de 16 ans l’année dernière.

Après la visite du lieu du sinistre, le gouverneur de la région et le maire de ville de Maroua ont rendu visite aux personnes blessées conduites à l’hôpital régionale de Maroua.