Cameroun-fête de la jeunesse : les parlementaires jeunes en formation à Yaoundé

Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou, a ouvert la session de formation de deux jours le mercredi 07 février au Musée national.

Les parlementaires jeunes du Cameroun suivent depuis mercredi dernier une formation en réarmement civil, moral et entrepreneurial au Musée national à Yaoundé. La session de formation réunit les 180 députés juniors et les 100 sénateurs jeunes. Elle prépare les jeunes à une meilleure participation au développement local et à la promotion de la paix. Car, pour la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, Fadimatou Iyawa, « il est impérieux que nous les jeunes nous fassions entendre nos voix et participions, car ce pays se construit avec nous ».

Cette session a pour objectif de « développer l’esprit patriotique et civique en ces parlementaires jeunes et à les outiller sur leur rôle au sein de leurs communautés en tant qu’agents de relai de la bonne information auprès de leurs congénères », précise le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou.

Les jeunes représentants des communautés reçoivent depuis hier des enseignements qu’ils iront transmettre à leur retour. « C’est lorsque vous rentrerez que votre travail de parlementaires jeunes va débuter. Nous allons vous évaluer jusqu’à la fin de votre mandat », a déclaré Joshua Osih, coordonnateur du réseau des parlementaires Espérance jeunesse à l’Assemblée nationale.

La session de Réamorce en cours s’inscrit dans le cadre de la tenue de la session parlementaire jeune. Celle-ci se déroule dans le cadre des activités de la onzaine de la jeunesse en prélude à la 48è édition de la fête de la jeunesse qui aura lieu le 11 février 2024. Le gouvernement a dévoilé thème de l’édition 2024 il y a quelque temps.