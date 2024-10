Opportunités : grand moment d’échanges de la délégation de l’UE au Cameroun et les étudiants 

L’Union européenne au Cameroun souhaite développer un partenariat d’échanges avec la JFN Hightech university institute.

La visite de l’ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun jeudi 17 octobre a fait courir beaucoup d’étudiants de la JFN, campus de Santa Barbara-Bonamoussadi à Douala. Jean-Marc Châtaignier et la délégation qui l’accompagnent animent un talk and share autour du thème de : “ Global gateway, quelles opportunités pour la jeunesse camerounaise ?”.

Ce moment d’échanges permet aux étudiants de découvrir les opportunités qui s’offrent à eux quant il s’agit du cadre d’action extérieure de l’UE sur le continent africain où l’Union européenne s’engage à y investir. Avec un paquet d’investissement d’un montant de 150 milliards d’euros, qui vise à soutenir l’Afrique, Global gateway cible principalement les secteurs d’activités des énergies et le climat, les transports, l’éducation et la recherche, la santé… et le digital si cher à JFN dont la Hightech university institute à été visitée par le diplomate européen et son équipe.

« C’est un échange formidable très spontané avec les étudiants sur les opportunités d’échanges qui peuvent exister avec l’Europe. On a expliqué le forum Erasmus qui est un programme de mobilité, le programme Horizon Europe qui est un programme de la recherche. Et on a expliqué tous les autres programmes d’appui au secteur privé que nous avons et des choses qui intéressent principalement l’université JFN. C’était un très bon moment d’échanges et de partenariat pour expliquer mieux, peut-être, ce que fait l’Union européenne, pourquoi elle le fait, dans quel intérêt elle le fait et pourquoi les étudiants camerounais et les universités privées camerounaises ont intérêt à travailler ensemble et à agir ensemble », déclare S.E. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun.

En plus clair, l’université JFN se sent interpellée de la visite du diplomate avec qui elle espère tirer une collaboration en s’alliant pour satisfaire la vision vivante de l’université-entreprise et digitale de son promoteur. « On a eu des échanges très fructueux et enrichissants avec les étudiants. J’ai eu l’opportunité vraiment de découvrir l’Union européenne. Je viens de me rendre compte qu’elle a développé une panoplie de programmes qui répondent aujourd’hui aux attentes non seulement des étudiants, mais aussi des jeunes entrepreneurs, ce qui est à notre avantage avec qui nous allons établir un partenariat stratégique pour accompagner ce que nous avons mis en place. Nous allons mettre au sein de JFN après ce talk and share, des structures de suivie notamment au niveau des étudiants et au niveau du management de l’université », développe Alphonse Nafack, président de JFN Hightech universitity institute.

Des bénéficiaires aujourd’hui entrepreneurs peuvent témoigner de l’accompagnement des initiatives de l’Union européenne. « Je suis très heureuse pour une seconde fois se venir témoigner des bénéfices qui m’ont été apportés. Mais aussi de pouvoir présenter mes expériences avec les jeunes étudiants, qui je l’espère, pourront un peu plus être motivés à pouvoir aller jusqu’au bout de leur ambition. J’ai pu bénéficier d’un accompagnement technique de la Dacc (Dispositif d’appui à la compétitivité au Cameroun, NDLR) l’année dernière. J’encourage toutes les personnes qui souhaitent entreprendre de se lancer. Et après ils pourront tomber sur des programmes comme celui du Dacc qui vont vous aider à plus développer votre projet », encourage Viviane, Sapgin, chef d’entreprise, bénéficiaire du programme Dacc.