Transport aérien : Dakar paie ses dettes pour sauver Air Sénégal

La compagnie nationale a soldé la quasi-totalité de ses arriérés envers le loueur américain de ses appareils.

De sources concordantes, la compagnie nationale a récemment effectué un paiement de 9,2 millions de dollars pour régulariser presque tous ses arriérés envers le loueur américain de ses appareils, Carlyle Aviation.

En effet, cette entreprise américaine réclamait près de 10 millions de dollars soit 6,5 milliards frs Cfa à Air Sénégal et avait saisi la justice américaine.

Le ministre El Malick Ndiaye avait indiqué qu’Air Sénégal n’était pas en bon état comme il a aussi tenu à préciser : « Nous travaillons actuellement sur un plan de sauvetage pour tout revoir, y compris la gestion, et aussi pour changer la stratégie. Nous avons besoin d’une nouvelle stratégie et d’un nouveau plan d’affaires pour la remettre sur pied. »

« Il est hors de question de déclarer faillite et de créer une autre compagnie. Donc, nous allons tout faire pour sauver Air Sénégal et redynamiser la compagnie afin de développer ce qu’on appelle la stratégie du holding », a déclaré, le 27 août, le ministre des Infrastructures et des Transports sénégalais, Malick Ndiaye, devant la presse locale.

Soulignons qu’Air Sénégal exploitait 21 destinations à travers le monde. Mais, à compter du 20 septembre, six de ces lignes seront supprimées. Les destinations concernées par cette mesure sont New-York, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Douala et Libreville. Air Sénégal se concentre uniquement sur les lignes les plus rentables.