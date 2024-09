Des acteurs européens et camerounais lancent le théâtre de rue au Cameroun

Le projet « Njangui ensemble » met en commun la culture d’Europe et du Cameroun autour de la mise en scène des pièces de théâtre dans les rues de certaines villes du pays. L’initiative a été présentée vendredi dernier à Yaoundé.

Des comédiens et acteurs camerounais et européens s’unissent pour interroger la mise en commun des cultures camerounaise et européennes à travers l’initiative « Njangui ensemble ». Le Njangui est connu au Cameroun comme une tradition symbolisant le rassemblement. « Njangui ensemble » est un projet innovant de théâtre de rue qui favorise l’échange artistique entre créateurs camerounais et européens. Le projet va se déployer au Cameroun ce mois de septembre. Il a fait l’objet de présentation au cours d’une rencontre tenue à la résidence de Belgique au quartier Bastos à Yaoundé.

En Afrique et en particulier au Cameroun où la tradition du « Njangui » est poussée, les acteurs veulent aller à la rencontre de la jeunesse dans la rue pour communier. « Quand on se déplace dans la ville tout de suite on est frappé par le bouillonnement de la jeunesse qui veut se prendre en charge. Ce que nous faisons c’est capter ces petits moments, l’instant d’une seule représentation, pour dire que cette richesse là il faut la magnifier. Le projet c’est d’abord des êtres humains qui vont vers les autres. Qui vont écouter, partager, mettre l’amour en commun. Mais c’est aussi cette valeur patrimoniale très forte, spécifiquement au Cameroun », a martelé Junior Esseba, coordinateur général de l’association Théâtre en folie.

L’initiative mûrit dans un contexte où la culture européenne n’est pas très avancée. Elle va au contact des autres cultures pour se donner et s’enrichir. « L’objectif de Njangui est de permettre à l’Europe de s’exprimer comme sujet culturel ». Dans ce sens, « L’Europe ne doit pas être considérée comme une banque mondiale, comme l’Organisation des nations unies. Nous sommes des partenaires. Nous sommes un sujet qui a peut-être beaucoup de têtes mais qui a quand même une certaine unité » a précisé l’ambassadeur de l’Italie au Cameroun.

Le théâtre de rue a été choisi comme moyen de mettre ensemble les cultures pour plus d’une raison. Le théâtre de la rue est un sujet commun à tous les pays européens. Lorsque dans l’histoire séculaire l’Europe était pauvre, c’est dans la rue que la richesse du continent se trouvait. « En se présentant comme théâtre de rue, c’est aussi une façon de dire une Europe qui n’a pas de complexe de supériorité. C’est une Europe qui veut partager cette expérience. Elle est convaincue qu’elle va être conquise par une culture qui vient d’en bas, par une culture qui vient de la rue », a expliqué Filippo Scammacca Del Murgo.

L’initiative Njangui ensemble » vise entre autre à sensibiliser le public aux enjeux locaux et globaux. Le projet comprend deux volets. Un forum de Ainsi dans les participants issus du Cameroun, de l’Allemagne, de la France et d’Italie. Ce forum sera suivi de quatre jours de présentation publique d’une pièce de théâtre.

Ainsi, les publics de certaines villes du Cameroun assisteront à la présentation publique de la pièce de théâtre dans l’espace publique y compris les marchés et des carrefours. L’agenda du projet prévoit quatre représentations dans trois villes. Le 23 octobre, les acteurs se déploieront à Ebolowa dans la région du Sud. Le 25 septembre, ils donnent rendez-vous au public de Douala dans la région du Littoral. Les 26 et 27 septembre 2024, le théâtre retrouvera le public dans les rues de Yaoundé, la capitale camerounaise.