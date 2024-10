Marché de la farine : Célestin Tawamba s’impose en zone Cemac

Le groupe Somdia cède ses unités de production de farine de blé au Cameroun et au Congo à Cadyst Group, entreprise du patron du patronat.

En effet, dans un communiqué du 16 octobre 2024, Somdia, du groupe français Castel, annonce la cession de ses unités de production de farine de blé au Cameroun et au Congo au groupe camerounais Cadyst de Célestin Tawamba.

« Au terme d’un processus d’appel d’offres et de discussions approfondies, un accord a été trouvé avec Cadyst, opérateur industriel camerounais, pour la reprise de la Société le Grand Moulin du Cameroun (SGMC) et de la Société le Grand Moulin du Phare (SGMP) au Congo », précise le communiqué.

Dans le communiqué, Somdiaa explique que cette session est conforme à « ses orientations stratégiques ».

« Nous faisons le choix stratégique d’adapter notre périmètre d’activités pour nous aligner sur nos objectifs de développement, avec une vision claire et des décisions opérationnelles qui renforcent notre expertise dans l’agriculture et la première transformation en Afrique. Pour l’activité de minoterie, rejoindre un acteur local comme Cadyst fait pleinement sens. Cette opération met également en lumière la qualité de nos équipes et de nos installations, reconnues pour leur excellence et leur performance », explique Olivier Parent PDG de Somdia,

Pour Célestin Tawamba, Président de Cadyst Group, cette nouvelle acquisition est un challenge africain « A l’aune de la ZLECAF, cette acquisition représente une opportunité unique d’accélération de notre stratégie de développement panafricain à travers l’intégration d’un outil industriel et de ressources humaines, performantes et de grande qualité. Nous sommes honorés de la reconnaissance par le groupe Somdia de notre savoir-faire industriel et commercial, et de notre capacité à garantir le développement de ces 2 sociétés. En tant qu’acteur Africain, nous poursuivrons notre engagement dans une production locale aux meilleurs standards internationaux », a-t-il soutenu.

Avec l’acquisition de la Société le Grand Moulin du Cameroun (Sgmc) et de la Société le Grand Moulin du Phare (Sgmp) au Congo, l’opérateur industriel camerounais devient un acteur majeur du secteur meunier de la zone Cemac. Notamment au Cameroun où il devrait contrôler environ 40% des parts du marché local.