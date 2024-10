Elim CAN 2025 : le Cameroun bat le Kenya 1-0 à Kampala et se qualifie

Les Lions indomptables du Cameroun viennent une fois de plus de s’imposer devant les Harambee Stars du Kenya.

La victoire est pour la sélection nationale du Cameroun à l’issue du match de la 4è journée des éliminatoires de la Can Maroc 2025. Les Lions indomptables du Cameroun ont battu la sélection nationale du Kenya au stade Nelson Mandela de Kampala ce lundi 14 octobre 2024. Au cours d’un match retour moins relevé que celui de vendredi dernier, les deux équipes ont terminé la première manche sans but marqué de part et d’autre. Malgré les tentatives des Lions indomptables qui se sont montrés plus offensives que leurs adversaires, aucune action n’a pu être concrétisée.

De retour des vestiaires au terme de la mi-temps, les deux sélections sont revenues avec plus d’actions offensives. Les remontées des deux sélections finissent par produire un résultat positif pour les Lions. A la 63è minute de jeu, sur une balle arrêtée, Boris Enow trompe le portier kényan et ouvre la marque, signant ainsi sa belle entrée à la sélection nationale. Dans la suite de la rencontre, les différentes constructions des deux formations ne réussiront pas à changer le score jusqu’à la fin de la partie.

Le Cameroun obtient ainsi sa qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Avec 10 points contre cinq pour son suivant immédiat le Zimbabwe, quatre pour le Kenya et 0 pour la Namibie, la sélection nationale camerounaise retrouve le Burkina Faso, premier qualifié sur le terrain. Pour ce qui est du classement du groupe J, il sera connu au terme du match Zimbabwe contre Namibie prévue ce 14 octobre 2024 à 17 heures. Les prochains matchs des Lions sont prévus au mois de novembre prochain.

Pour quatre matchs des éliminatoires disputés ces dernières semaines, les Lions de Marc Brys ont affiché des performances qui donnent espoir. Ils ont battu les Kenyans 4-1 le 11 octobre dernier à Yaoundé au match aller. Avant cette victoire, les Lions ont été tenus en échec le 10 septembre à Kampala face au Zimbabwe 1-1. Ils revenaient d’un match au stade Roumde Adjia de Garoua où ils ont dominé les Brave Warriors de la Namibie 1-0 le 7 septembre.