Cameroun : le président Paul Biya annoncé à Yaoundé cet après-midi

Le président de la République du Cameroun Paul Biya serait de retour à Yaoundé ce 21 octobre 2024. Bien qu’aucune communication officielle n’annonce la venue du chef de l’Etat, l’on observe quelques mouvements dans la capitale Yaoundé qui plantent le décor de circonstance. Aux abords des rues souvent empruntées par le cortège présidentiel en pareilles circonstances, l’on aperçoit ce matin des affiches annonçant le retour du président de la République. Sur des panneaux érigés au centre-ville, on peut lire « Bon retour monsieur le président de la République » ou en anglais « Welcome home Mr president of Republic ».

Sur la chaîne de télévision nationale CRTV, il est prévu un direct à partir de 16h. l’émission « L’aughter Work » souvent diffusée à partir de 16h30 de lundi à vendredi n’aura pas lieu ce jour. Le présentateur Alain Dexter informe le public de l’annulation de l’édition de ce lundi. Il annonce à la place, un grand direct portant sur « un grand événement qui promet d’être exceptionnel ».

Pour rappel, le président de la République a quitté Yaoundé le 02 septembre pour se rendre au Forum de coopération Chine-Afrique. Depuis son départ de la Chine le 8 septembre, il n’a plus fait une apparition publique. Les rumeurs ont envahi l’opinion ces derniers temps sur son état de santé et même son prétendu décès. Pour taire la polémique, le Cabinet civil a indiqué dans un communiqué que le président Paul Biya se trouve en Suisse depuis son départ de la chine. Son retour au pays serait la plus grande annonce pour battre définitivement en brèche toutes les rumeurs qui ont eu cours autour de sa vie et de son activité au cours de ces 49 jours.