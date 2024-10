Cabral Libii : « L’élection présidentielle au Cameroun aura lieu entre le jeudi 18 septembre 2025 et le samedi 18 octobre 2025 »

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) donne des précisions sur le calendrier de l’élection présidentielle de 2025, de la convocation du corps électoral jusqu’à la date du scrutin.

« NOUS VOICI RENDU A 1 AN DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE.

Au sujet de la date de l’élection présidentielle, si le jour est imprécis, la période est connue de tous et les dates y afférentes sont faciles à identifier. Il faut préciser que l’élection présidentielle est constitutionnellement insusceptible d’anticipation ou de prorogation. Elle aura donc immanquablement lieu en 2025.

L’indication de la période électorale est donnée par les stipulations de l’article 6(3) de la Constitution : « L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice. ». Le Président en exercice a prêté serment le 6 novembre 2018. Son mandat expire donc le 6 novembre 2025. Ce qui veut dire que l’élection présidentielle au Cameroun aura lieu entre le jeudi 18 septembre 2025 et le samedi 18 octobre 2025.

Puisque le corps électoral est systématiquement convoqué les dimanches depuis la première élection multipartiste de 1992 et 90 jours avant la date du scrutin, il y a potentiellement (si la pratique du dimanche est maintenue), quatre dimanches dans la période indiquée : le 21 septembre avec convocation du corps électoral le 24 juin, le 28 septembre avec convocation du corps électoral le 1er juillet, le 5 octobre avec convocation du corps électoral le 8 juillet, et le 12 octobre avec convocation du corps électoral le 15 juillet 2025.

BON A SAVOIR.

La convocation du corps électoral (c’est-à-dire la publication du décret présidentiel qui fixe la date des élections) entraîne immédiatement l’arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Donc en 2025, la fin des inscriptions ce ne sera pas le 31 août habituel, mais le jour de la convocation du corps électoral qui peut intervenir dès fin juin.

Ceux des camerounais qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales doivent le faire impérativement au plus tard le 15 juin. »