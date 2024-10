Cameroun : Samuel Et’o’o affecte Ernest Obama à l‘Extrême-Nord

Une décision du président de la Fédération camerounaise de football nomme le journaliste chargé de mission à la ligue régionale de l’Extrême-Nord.

Ernest Obama Nana n’est plus chargé de mission auprès du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Le président de ladite fédération, Samuel Eto’o, le nomme chargé de mission à la ligue régionale de l’Extrême-Nord. Sa nomination survient au moment où Ernest Obama annonce le retour de sa chaîne de télévision BNews1 sur les bouquets Canal+ dès le lundi 21 octobre 2024. Il devra jouer entre ses activités en télévision et ses activités au sein de la ligue régionale de l’Extrême-Nord, malgré la distance entre le siège de BNews1 à Yaoundé et Maroua, la capitale régionale de l’Extrême-Nord.

Cette distance s’observe aussi entre Samuel Eto’o et Ernest Obama. Ce dernier fait son entrée à la Fédération camerounaise de football après l’élection de Samuel Eto’o à la tête de l’instance en décembre 2021. Le nouveau président a nommé le journaliste au poste de responsable du département communication à la fédération. Par la suite, en octobre 2022, il est nommé porte-parole du président et responsable des relations presse. Deux ans plus tard, en mai 2004, il devient chargé de mission auprès du président de la fédération.

Durant les trois dernières années, le public aura vu le journaliste comme l’un des plus proches collaborateurs de Samuel Eto’o. Avec sa nomination à la ligue régionale de l’Extrême-Nord, Ernest Obama s’éloigne au plan physique du siège de la Fédération camerounaise de football et surtout du président de cette fédération, Samuel Eto’o.