la Franco-Camerounaise Marie-Alix de Putter intègre le dictionnaire biographique des protestants français

La fondatrice de la Bluemind foundation ajoute une corde à son arc.

« La Bluemind foundation a l’immense honneur d’annoncer que sa fondatrice et présidente, Marie-Alix de Putter, a été intégrée dans le prestigieux Dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours, tome 4 (M-Q), publié aux éditions Max Chaleil », apprend-on d’un communiqué de presse de l’organisation internationale non gouvernementale dont Mme de Putter est à la tête.

En deux décennies, l’engagée dans la santé mentale a su mener bien sa mission, inspirant les jeunes et les femmes dans son engagement pour la justice sociale. « Recevoir cette distinction me remplit d’une humilité profonde et d’une immense gratitude », ressent Marie-Alix de Putter, présidente-fondatrice de Bluemind foundation. La Franco-Camerounaise poursuit en affirmant que : « Mon inclusion aux côtés d’Éric de Putter, infatigable défenseur des droits humains, symbolise une conviction : nos souffrances ne doivent jamais rester des cicatrices invisibles, mais des liens vers la guérison et une reconnaissance collective », se soucie-t-elle.

À l’origine du programme novateur Heal by hair, visant à transformer les coiffeuses en ambassadrices, de santé mentale, Marie-Alix de Putter, pense que son intégration dans le Dictionnaire biographique des protestants français est une invitation à renforcer l’engagement collectif pour la santé mentale en Afrique et au-delà. Écrivaine, entrepreneure et philanthrope la véritable pionnière de la santé mentale, rejoint les grandes figures protestantes de l’Histoire.