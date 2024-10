Littérature : une nouvelle offre de Youscribe pour promouvoir les auteurs en Afrique

Cette bibliothèque digitale a lancé YouScribe Originals pour mettre en exergue les auteurs émergents sur le continent.

YouScribe a lancé une nouvelle initiative dédiée à la promotion des talents littéraires africains indépendants. Ce bouquet exclusif sur la plateforme a pour objectif de mettre en avant des auteurs émergents et de contribuer à l’essor de la création littéraire sur le continent.

En effet, YouScribe Originals va permettre à environ 50 auteurs indépendants africains, issus du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Sénégal de bénéficier d’une mise en lumière considérable. Parmi eux, une dizaine de « plumes stars », les auteurs et autrices les plus lus du continent sur la plateforme qui dépasse les 1,8 millions d’abonnés. Il faut souligner que, 90% des « auteurs stars », donc des plus lus, sont Camerounais.

Ces plumes stars auront une visibilité accrue grâce à des pages dédiées sur la plateforme, où elles pourront interagir avec leur communauté à travers des vidéos, des citations et des photos. YouScribe souhaite également renforcer l’aspect sériel et événementiel des nouvelles publications, afin de maintenir l’engagement des lecteurs et de créer des rendez-vous littéraires réguliers.

Avec cette initiative, YouScribe se positionne en véritable incubateur de talents, o,rant une plateforme dédiée aux auteurs leur permettant de se faire connaître, et, potentiellement, rejoindre de grandes maisons d’édition. En mettant en avant les auteurs indépendants africains, YouScribe contribue à enrichir le paysage littéraire, révélant des voix uniques et authentiques dont les récits capturent l’essence du continent.

Juan Pirlot de Corbion, fondateur de YouScribe, commente : « Avec YouScribe Originals, nous souhaitons offrir aux auteurs africains une plateforme qui, non seulement met en lumière leurs talents, mais qui leur permet également de vivre pleinement de leur plume. Face à une distribution traditionnelle encore peu développée, le digital ouvre des opportunités inégalées, permettant une diffusion mondiale à des coûts accessibles. YouScribe, c’est avant tout la rencontre entre des contenus uniques et un public avide de nouvelles perspectives. YouScribe Originals favorise une plus grande proximité entre auteurs et lecteurs et contribue à structurer un écosystème littéraire dynamique tout en révélant des voix nouvelles et authentiques qui enrichissent le paysage culturel. »

Rappelons qu’à ce jour, YouScribe est présent en France et dans 12 pays d’Afrique : Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, Mali, République démocratique du Congo, Guinée, Afrique du Sud, Madagascar, Ghana, etc.