CAN 2023: le Cameroun à court de solution contre la Guinée

Pour leur première sortie en Coupe d’Afrique des Nations, les Lions indomptables n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul.

Longtemps mené au score, c’est par un centre de George Kevine Nkoudou en deuxième période que Franck Magri a permis au Cameroun de revenir dans la partie. Car, pour son premier match à la CAN, le Cameroun a peiné à convaincre.

L’une des raisons de cette prestation moyenne des Lions indomptables peut rapidement se voir dans la mauvaise gestion de l’équipe du sélectionneur manager des Lions. Rigobert Song a montré des lacunes dans la gestion de son effectif. Par exemple, le positionnement de Magri sur le côté alors que ce dernier est pointeur avec Toulouse en France et ses débuts appréciés avec les Lions, il jouait en pointeur ou encore le choix de mettre Castelletto latéral alors que la vocation offensive de ce dernier est loin d’être son fort. Résultat de course, le Cameroun a longtemps été mené au score par la jeune sélection de Guinée et n’arrivait pas à se déployer offensivement.

Le Cameroun parvient néanmoins à s’en sortir grâce à l’infériorité numérique du Sily national. Sauf que même jusqu’à là le staff technique des Lions n’a pas pu en profiter suffisamment. Au contraire, le coaching a été tout sauf payant; des choix approximatifs et incohérents. Alors Toko Ekambi passait complètement à côté de son match et que Magri apportait assez de percussion, Rigobert Song a choisi de remplacer l’unique buteur camerounais du soir…

Toutefois, le Cameroun reste dans la course. Et elle se poursuit ce vendredi contre le Sénégal qui a remporté son match contre la Gambie (3-0). L’encadrement technique des Lions gagnerait à œuvrer a tirer les leçons du match contre la Guinée en mettant par exemple chaque joueur à son poste. Et surtout travailler le secteur offensif et tactique pour meilleure animation de jeu et afin de mieux concrétiser les occasions devant les buts sénégalais.