Cameroun-Lions indomptables : huit joueurs découvrent la sélection

Marc Brys a publié le 10 mai la liste des 30 joueurs retenus pour les matchs contre le Cap-Vert et l’Angola.

Dans quelques semaines, le Cameroun affrontera le Cap-Vert et l’Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le nouveau sélectionneur Marc Brys et le staff nommé par le ministre des Sports ont fait confiance à huit nouveaux joueurs qui feront leur première apparition en équipe nationale. Il s’agit de Jackson Tchatcho (Hellas Verona), Yvan Dibango (Kryvba), James Eto’o (PFK Botev Plovdiv), Guy Kilama (Hatayspor), Carlos Baleba (Brighton), Raoul Danzabe (Quater sc), John Bosco Nchindo (Young sports academy) et Jules Kooh (Astres de Douala), qui ont sélectionné un total de 30 joueurs. Les 30 joueurs sélectionnés pour les Lions indomptables affronteront le Cap-Vert et l’Angola en juin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

La liste complète:

Lors d’une séance de questions-réponses avec les journalistes, le sélectionneur a évoqué son manque de communication avec Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), depuis qu’il a signé un contrat avec le ministère des Sports et de l’Éducation physique en avril de l’année dernière. Le Belge de 62 ans insiste sur le fait qu’il est ouvert aux discussions avec le joueur retraité. Ce n’est pas à moi d’éviter le sujet. J’ai été un peu surpris de ne pas voir le président de l’association, Samuel Eto’o, parce que je suis prêt à discuter avec lui. Nous sommes venus ici avec une mentalité positive… ».