Abdouraman Hamadou Babba : « C’est M. Erik Essousse qui a le pouvoir de désigner le président de la république du Cameroun »

Lors de ladite audience, j’ai, par l’entremise de mon Conseil, Me François Belinga Ambara, répondu à tous les points soulevés par mon adversaire qui est déterminé à continuer de violer la loi.

Au fil des audiences et en analysant profondément les arguments de M. Erik Essousse, nous nous sommes rendus compte que la non-publication de la LISTE ELECTORALE NATIONALE constitue en réalité le SOCLE de toute la stratégie mise en place par ELECAM pour manipuler les résultats des différentes élections organisées au Cameroun.

(3) En cas de rejet de la demande, l’intéressé peut former un recours devant la Cour d’appel du ressort d’Elections Cameroon qui statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure, dans les cinq (05) jours de la saisine.

Au vu des dispositions de l’alinéa 2 de cet article 81 du Code Electoral, il est clair que les réclamations et les contestations ne peuvent être formulées que sur la base des informations figurant sur la LISTE ELECTORALE NATIONALE et non sur la base des listes électorales provisoires publiées au niveau des antennes communales d’ELECAM.