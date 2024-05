Cameroun : le ministre de la Santé alerte sur le risque d’élévation des températures dans huit régions

Manaouda Malachie attire l’attention des populations et dresse une série de mesures à prendre.

Des vagues de chaleur traversent huit régions du Cameroun, en dehors de celles de l’Ouest et du Sud-Ouest. « L’analyse des données effectuée par l’Observatoire nationale sur les changements climatiques (ONNAC) révèle une probabilité élevée des températures supérieures aux moyennes régionales historiques », alerte le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachie rappelle aux populations les gestes de prévention à observer lorsque la chaleur augmente de manière inhabituelle.

Le ministre recommande de boire suffisamment d’eau tout au long de la journée ; d’éviter les activités physiques intenses pendant les heures les plus chaudes ; de rester à l’ombre et de porter les vêtements légers ; d’utiliser les ventilateurs ou climatiseurs ; d’aérer les logements tôt le matin et pendant la nuit ; éviter de consommer l’alcool qui est une cause de déshydratation.

Par ailleurs, les informations du membre du gouvernement orientent les populations sur des signes à prendre en considération. Ces signes peuvent être des crampes, des maux de tête, des nausées, la soif intense, la bouche sèche ou encore la production des urines foncées. En cas de signes, les personnes concernées peuvent se référer aux formations sanitaires.

Il y a quelques jours, le délégué régional des Transports de la région de l’Ouest a signalé une pause sèche dans la région au cours des mois de mai, juin et juillet. L’inspecteur Paul Biya a donné des conseils pratiques pour en limiter les effets néfastes.