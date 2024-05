Cameroun : Marc Brys répond présent à l’invitation de la Fecafoot

Après le rendez-vous manqué de vendredi dernier, le sorcier blanc et les membres du staff désignés par la Fecafoot ont participé à la réunion convoquée par la Fecafoot ce lundi.

Le nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables a pris part ce matin à une réunion de concertation au siège de la Fédération camerounaise de football, à l’invitation du secrétaire général de ladite fédération. La rencontre qui s’est tenue à huis clos était la toute première entre le sélectionneur et la Fecafoot. Après avoir manqué de répondre présent à la première invitation vendredi dernier, le successeur de Rigobert Song Bahanag a fait le déplacement ce matin. En dehors de la prise de contacts, l’instance faitière du football et Marc Brys auraient travaillé sur sa liste de joueurs présélectionnés par le coach en vue des éliminatoires de la coupe du monde 2026. A cet effet, précise le communiqué de la fédération, « certains rappels importants sur les procédures de convocations des joueurs de l’équipe nationale ont été faits ».

La question du staff technique définitif reste posée. En effet, après que le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, a désigné l’entraineur Marc Brys, ses adjoints et les autres membres de l’encadrement technique, la fédération s’en est opposé. Le Comité exécutif de l’instance dirigée par Samuel Eto’o Fils a procédé à son tour à la validation de la nomination de l’entraineur en désignant d’autres membres de l’encadrement technique distincts de ceux du ministre. Au stade actuel, l’opinion attend avec quelle équipe d’encadrement Marc Brys va conduire la sélection nationale de football sénior. Néanmoins, au terme de la rencontre de ce matin, « la Fecafoot se félicite de ce retour de la sérénité et rassure de bonne disposition à respecter les Très Hautes Prescriptions du chef de l’Etat ».