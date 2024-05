Coopération : le Cameroun lance le bus-école grâce à l’Italie

Le but de cette initiative est de sensibiliser à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise, de manière plus inclusive, par un dispositif d’accompagnement de proximité.

Le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’Artisanat Achille BASSILEKIN III a procédé le 14 mai 2024 à Yaoundé, au dévoilement du bus-école dont les clés ont été remises au Directeur Général de l’Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (APME) Jean Marie Louis BADGA.

Selon le ministère des PME, l’APME reçoit ce bus aménagé et connecté, dénommé Bus-Ecole en vue de sensibiliser à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprise, de manière plus inclusive, par un dispositif d’accompagnement de proximité. « L’objectif visé étant de donner la possibilité à tout camerounais de créer une entreprise ou une activité autonome, indépendamment de son milieu social et à améliorer les débouchés professionnels pour les individus sous-représentés ou désavantagés dans les domaines de l’entrepreneuriat et de l’auto-emploi en les ancrant dans une démarche d’innovation », souligne le département ministériel.

Le Bus est conçu et aménagé pour être un lieu de formation connecté et un « fablab » mobile. Il permettra d’aller à la rencontre de porteurs de projets, même isolés dans des zones rurales ou des quartiers enclavés. En plus des formations, le bus pourrait servir d’espace de co-working (lorsqu’il est immobilisé sur une longue période) et de centre de prototypage, mais aussi de laboratoire grandeur nature à des moments ou pour des situations de démonstration et d’accompagnement bien précises.

En dévoilant ce Bus-Ecole, le ministre des PME a souligné qu’il s’agit d’un dispositif qui va enfin permettre la matérialisation de la culture d’entreprise. Il favorisera un accompagnement de proximité. Par cet outil, le programme de promotion de l’entrepreneuriat et création d’entreprise devient une réalité. Il n’a pas manqué de magnifier la coopération italo-camerounaise grâce à laquelle ce bus a été mis en place par le truchement de l’entreprise TEKNE.

Le dévoilement de cet outil novateur a eu lieu en présence de l’Ambassadeur d’Italie au Cameroun, du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce Italie-Cameroun et de nombreuses autres personnalités. En rappel, « ce joyau technologique est le fruit de la coopération Italie-Cameroun avec l’appui technique de l’entreprise italienne TEKNE ».