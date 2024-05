Cameroun-cinéma : Éric Akam veut raconter le “kwatt” partout

C’est l’ambition portée par le réalisateur de “Tout l’or du kwatt” projeté en avant-première le 08 mai à l’Institut français du Cameroun (IFC), antenne de Douala.

Une salle de spectacle de l’IFC de Douala archi-comble pour venir vivre l’histoire des jeunes en échec scolaire en 84 minutes. Et d’autres qui recommencent une “nouvelle vie” après avoir séjourné longtemps dans les geôles de la prison centrale de Nkondengui, à Yaoundé. C’est tout ce quotidien qu’Éric Akam a voulu faire connaître au monde en partageant la misère, la pauvreté, la promiscuité… des jeunes qui vivent dans les quartiers populaires de Yaoundé.

Dans son documentaire, Éric Akam relate sans filtre le quotidien de jeunes garçons âgés de 16 à 34 ans fait de performances et animations musicales dans les débits de boissons de leur arrondissement. Cette situation qui s’éternise devient l’objet d’un conflit entre les parents et les garçons qui n’ont qu’un rêve : s’affranchir de l’autorité de leurs géniteurs à travers la pratique d’un registre musical marginal et populaire appelé Mbolé. « Le mbolé est la musique la plus honnête venue des quartiers populaires. Il va au-delà de toutes les perceptions pour écrire l’histoire de la nouvelle République des libertés », déclare Éric Akam, réalisateur.

Le projet des jeunes de quartiers populaires est celui d’une génération de jeunes de la ville de Yaoundé qui partagent cette aventure sur le chemin de l’industrie musicale locale. Comme le champion du monde de MMA Francis Ngannou, ils veulent être des champions dans leur domaine pour porter ce rythme au monde afin qu’il soit reconnu. Ils s’inspirent des précurseurs comme Petit Malo, Petit Bozard, Crazy mix et Aristide Mpacko.

Pour porter à bien le message des jeunes des quartiers populaires, Éric Akam compte sur le soutien et l’appui de chacun, ainsi que des sponsors pour faire connaître “Tout l’or du kwatt” au Cameroun et le reste du continent à travers 49 dates.