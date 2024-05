Cameroun : l’entreprise allemande Augentic GmbH va produire les CNI en 48 heures

Cette société déjà chargée de la production des passeports au Cameroun obtient également le marché des CNI (carte nationale d’identité).

La Délégation générale à la Sûreté nationale représentée par Martin Mbarga Nguele pour la partie camerounaise et l’entreprise allemande Augentic GmbH, représentée par son directeur général, Labinot Carreti ont signé le contrat pour la production des CNI en 48 heures au Cameroun le 13 mai 2024.

Ce contrat, basé sur un modèle « construire-exploiter-transférer », engage AUGENTIC pour une période de 15 ans, au cours de laquelle l’entreprise financera, concevra, développera, installera et opérera le système d’identification.

Pour mettre en œuvre ce projet, AUGENTIC investira environ 70 millions d’euros. Le montant servira à construire trois centres autonomes de production de la carte nationale d’identité à Yaoundé, Douala et Garoua. Il sera également chargé de construire des centres modernes d’enrôlement avec un minimum de quinze postes d’enrôlement dans chaque chef-lieu de région.

Ce qui va doubler le nombre de postes d’identification sur l’ensemble du territoire national, passant de 280 actuellement à 543. Aussi, plus de 700 kits fixes et 300 kits mobiles dotés de la plus haute technologie en la matière seront installés dans les postes d’identification.

L’entreprise s’engage également à fournir divers documents officiels, tels que les permis de séjour, les cartes de réfugié, les cartes de handicap national et les cartes professionnelles de la police, en plus des cartes d’identité. Le premier lot de ces nouvelles cartes d’identité sécurisées devrait être émis d’ici la fin de l’année 2024.

L’adoption d’un système d’identification sécuritaire moderne et efficace est une étape importante dans la modernisation de l’administration camerounaise. En facilitant l’accès aux documents d’identité et en réduisant les tracasseries administratives, le gouvernement vise à améliorer la qualité de vie des citoyens et à stimuler l’économie nationale.