Cameroun-Garoua : 162 milliards F pour la construction d’un second pont sur le fleuve de la Bénoué

Le mémorandum d’entente a été signé le 16 mai 2024.

Le fleuve de Bénoué aura un second pont de 2*3 voies. Le ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi et le mandataire du groupement Levantina Ingeniera Y Constroccion S.L. et TECOPY-LIC, Juan José Guijarbo Blasco, ont signé le jeudi 16 mai 2024 un mémorandum of understandig, pour la construction d’un second pont et ses accès sur le fleuve Bénoué dans de la ville de Garoua. Pour réaliser ce projet titanesque, une enveloppe de 162 848 375 963 FCFA HTV CFA est annoncée pour l’exécution des travaux.

Ce second pont à construire est un ouvrage en béton précontraint par post tension construit par encorbellements successif, qui va s’étendre sur une longueur de 550 ml. L’ouvrage aura 02 travées de rive de 2X87, 5 ml et 03 travées intérieures de 3 X 125 ml. Il est prévu un tablier d’une double de largeur 2 x 14,50 m portant une chaussée de 2 x 3 voies de 3,50 m et deux trottoirs de 2 m de large et deux pistes cyclables de 2 m.

Outre l’ouvrage, des voies d’accès sont prévues soit, deux chaussées unidirectionnelles de 2 x 2 voies extensibles par l’intérieur à 2 x 3 voies de 3.5 m de large chacune. Ces travaux routiers rentreront dans une phase I, alors que la phase II comprendra la construction d’une voie de contournement de la ville de Garoua. Pour mettre en œuvre la phase I, une enveloppe de 162 848 375 963 FCFA HTVA est annoncée pour les travaux.

Le projet prévoit dans son entièreté des travaux constitués en un lot unique partant du point kilométrique (PK) 00+000 au PK 11+700 répartis ainsi qu’il suit : un pont sur la Bénoué en béton précontraint, longueur 550 ml ayant 2 x 3 voies de chaussée ; une voie portée de 2X2 voies extensible en 2X3 voies vers l’axe (11,700 km) comprenant : 2 carrefours giratoires ; 2 passages supérieurs ; 3 passages inférieurs ; le raccordement à la rocade existante de Garoua en 2X3 voies (2,5 km).

Selon le Mintp, cette étape constitue l’aboutissement d’un processus d’échanges entre l’Etat du Cameroun et le Royaume d’Espagne, représenté par le premier Secrétaire de l’Ambassadeur accrédité au Cameroun.

« Il s’agit à travers ce MOU, d’une étape importante dans le processus de maturation du projet. En effet, l’Etat du Cameroun s’engage ainsi à financer conjointement avec la DEUTSCHE BANK SAE, la construction dans le département de la Bénoué, d’un second pont et ses accès sur le fleuve Bénoué à Garoua. L’occasion a été donnée au mandataire du Groupe, d’énoncer le retro planning de mise en œuvre du projet. Aussi, apprendra-t-on que les démarches relatives à la déclaration d’utilité publique des emprises sont suffisamment avancées ».