CAN 2023 : le Cameroun doit jouer la carte de la prudence face à la Guinée

Pour son premier match à la Can ivoirienne, les Lions indomptables feront face au Sily national de la Guinée. Un match aux allures de piège pour l’équipe de Rigobert Song.

Ce soir, les Lions indomptables descendent dans l’arène de la CAN. Logé dans le groupe C, considéré comme la poule de la mort, ils auront à se défaire du Sily national. Mais ce match, pour bien l’aborder, les Camerounais comme l’explique l’analyste sportif, Ernest Pekam, doivent essayer de construire le jeu en fonction de l’évolution de la prestation de l’adversaire. Aller à l’abordage peut s’aventurer comme un piège pour les Lions.

Avec un Fabrice Ondoua dans les buts et la charnière centrale sera composée probablement de Christopher Wooh et Castellotto. Deux joueurs qui ont déjà pris l’habitude de jouer ensemble. Sur le côté Rigobert Song doit prendre avantage de Tchamadeu qui connait bien le poste et un bon potentiel offensif ; pareil que Yongwa.

Au milieu de terrain, on misera sur Zambo Anguissa comme relayeur ; il aura le brassard ce soir du fait de la blessure d’Aboubakar Vincent. Il aura à ses côtés Tcham et Kemen. Pour ce qui est de l’attaque, Rigobert Song risque de faire confiance à Ngamaleu, Nkoudou et Toko Ekambi à la pointe. Ceci en misant sur le cardio et les percussions de Moumi Ngamaleu.

Le rendez-vous est à 18H (heure camerounaise) au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.