Jeux Africains : ces disciplines sportives où le Cameroun est favori

Du 08 au 23 mars, 10 athlètes camerounais seront en compétition au Ghana dans leurs disciplines respectives pour faire honneur au vert, au rouge et au jaune.

Parmi les athlètes camerounais présents au Ghana pour les Jeux africains, sept vivent au Cameroun et trois à l’étranger, dont Eseme Emmanuel (spécialiste des épreuves de sprint), Nora Atim Moni (lancer du disque et du lancer du poids) et Angounou Linda (spécialiste du 400 m).

Les espoirs de médailles du Cameroun reposent notamment sur les disciplines de la lutte, du handball et du volley-ball. Le pays est attendu au volley. Et il se positionne comme l’un des adversaires à abattre ayant remporté l’or aux Jeux africains de 2019 au Maroc.

En lutte, l’équipe camerounaise n’a pas ménagé ses efforts pour faire bonne impression lors de la compétition. Selon Jean Calvin Penda Mba, l’entraîneur national de la lutte féminine, les lutteuses camerounaises ont passé leur séance d’entraînement ces derniers jours à réviser les techniques de référence, » les points forts pour certains sont le ramassage de la double jambe, pour d’autres c’est le tour de hanche avec la tête ou le ramassage de la jambe de côté « .

Les handballeuses ne sont pas en reste. Le Cameroun a brillé sur la scène africaine ces dernières années. Et aux Jeux Africains, les filles se doivent de récidiver. Pour cela, il a fallu se préparer à un rythme soutenu, avec une bonne sélection de joueuses locales dans l’effectif durant le sejour au Cameroun. L’équipe s’est élargie avec l’arrivée de la délégation camerounaise au Ghana, où d’autres joueuses venant du Congo et de France ont rejoint le groupe.

La 13ème édition des Jeux africains, auront lieu du 8 au 23 mars 2024 au Ghana.