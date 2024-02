Nécrologie : le PDG d’Acces Bank meurt dans un accident d’hélicoptère avec sa femme et son fils

Herbert Wigwe, cofondateur d’Access Bank, a tragiquement perdu la vie dans un accident d’hélicoptère en Californie vendredi dernier.

Le président-directeur général de l’une des plus grandes banques du Nigeria qui étend ses activités jusqu’au Cameroun a été tué vendredi avec sa femme et son fils lorsqu’un hélicoptère dans lequel ils se trouvaient s’est écrasé dans le désert de Mojave, dans le sud de la Californie, aux États-Unis.

Six personnes se trouvaient à bord de l’hélicoptère lorsqu’il s’est écrasé près de Nipton, en Californie, a indiqué l’Administration fédérale de l’aviation américaine dans un communiqué. Les six personnes à bord ont été tuées, dont deux pilotes et Bamofin Abimbola Ogunbanjo, ancien président du groupe NGX, la bourse nigériane

La mort d’Herbert Wigwe, PDG du groupe Access Bank, a été confirmée par Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, dans un post sur X, de même que celle de l’ancien président du Nigerian Exchange Group, Abimbola Ogunbanjo.

« Terriblement attristée par la nouvelle de la perte terrible de Herbert Wigwe, PDG du groupe Access Bank, de sa femme et de son fils ainsi que de Bimbo Ogunbanjo dans un accident d’hélicoptère« , a déclaré Okonjo-Iweala sur X.

La FAA a identifié l’hélicoptère comme étant un Eurocopter EC 130 et a indiqué qu’elle mènerait une enquête en collaboration avec le National Transportation Safety Board.

Né en 1966 et formé à l’université du Nigeria, Herbert Wigwe a débuté sa carrière chez Coopers & Lybrand à Lagos comme consultant en gestion. C’est en 2002 qu’avec son associé, Aigboje Aig-Imoukhuede, il rachète ce qui n’était qu’une petite banque commerciale baptisée Access Bank. Le groupe est aujourd’hui l’une des cinq plus importantes banques du Nigeria et la première du pays en termes d’actifs.