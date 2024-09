Cameroun : la Fecafoot lance la procédure pour recruter le remplaçant de One All Sports

La Fédération camerounaise de football engage la procédure conduisant au remplacement de One All Sports dont elle a résilié le contrat il y a peu.

La Fécafoot lance un appel international à candidatures pour la sélection d’un équipementier des sélections nationales de football du Cameroun. C’est la substance d’un communiqué destiné au public et rendu public ce 20 septembre 2024. Le document indique que les dossiers de candidatures sont attendus sous plis fermés au service du courrier de la Fédération camerounaise de football au quartier Tsinga à Yaoundé. Par ailleurs, la consultation ou le retrait du dossier d’appel d’offres se fait à la direction comptable et financière de la Fécafoot moyennant une somme de 250 000 francs Cfa, soit 381 euros.

L’on s’achemine ainsi vers le remplacement de One All sports dont le président de la Fécafoot a résilié le contrat de partenariat le 6 août 2024. Le motif invoqué par l’instance faitière de football nationale est le « non-respect des engagements ». Depuis le 12 août 2022, date à laquelle le directeur marketing et communication de la Fecafoot Benjamin Pondi a annoncé au public la contractualisation de One All Sports, une partie de l’opinion n’a pas cessé de dénoncer cette firme américaine.

Mais Samuel a rassuré. Ce d’autant plus qu’il venait de mettre un terme au partenariat avec Le Coq Sportif. Deux ans après, le président de la fédération résilie le contrat. L’engagement de doter les Lions indomptables d’un bus VIP des par One All Sports ainsi que le versement d’un milliard par an n’a pas été tenu. Voici le Cameroun qui se remet à la recherche d’un nouvel équipementier. Avec les leçons tirées des rapports avec One All Sports et Le Coq Sportif, la fédération saura faire un choix victorieux. Après Puma, Le Coq Sportif et One All Sports, l’opinion attend la nouvelle marque qui habillera les élections nationales.