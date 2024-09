Cameroun : travaux du nouvel immeuble de l’Assemblée nationale réalisés à 97%

Le président de la Chambre basse du Parlement, Cavaye Yeguie Djibril, a visité le chantier de construction du palais de l’Assemblée au quartier Ngoa Ekelle le 19 août 2024.

Les travaux de construction du nouvel immeuble siège de l’Assemblée nationale du Cameroun sont presqu’à terme. De l’extérieur, les bâtiments affichent fière allure. A l’intérieur, les ouvriers effectuent les travaux de finition. Dans le bâtiment qui loge la salle des banquets, les techniciens ont terminé les travaux de revêtement des murs, du plafond, du sol. Ils ont procédé à l’installation des meubles et à la pose des tapis.

Dans le bâtiment abritant l’hémicycle, les bureaux du président de la République, du président de l’Assemblée nationale, du ministre chargé des Relations avec les assemblées, et des commissions, les travaux de finition tirent à la fin. A l’hémicycle, espace pouvant contenir jusqu’à 480 personnes, il reste l’installation des fauteuils.

Au niveau où se trouve le chantier, le président du comité de suivi des travaux de construction évalue le niveau de réalisation des travaux à 97%. Selon le député Théodore Datouo, il reste l’aménagement des parkings et des espaces verts en plus des travaux de finition à terminer à l’intérieur des bâtiments. Le député assure qu’avec l’accord du président, la session parlementaire de novembre pourrait se dérouler dans ce palais fruit de la coopération entre le Cameroun et la Chine.

Le projet qui a démarré en novembre 2019 s’achemine vers la fin. Il est prévu que l’immeuble soit livré au gouvernement camerounais avant la fin de l’année 2024. Le nouveau palais de l’Assemblée nationale est constitué de trois bâtiments. Le premier bâtiment, le plus haut, est le nouveau bâtiment abritant les bureaux. Il comprend le sous-sol et 14 étages au-dessus du sol. Le bâtiment du milieu est le nouvel hémicycle comprenant un sous-sol et trois étages au-dessus du sol. Le troisième bâtiment est la salle des banquets avec un sous-sol et deux étages au-dessus du sol. Pour la construction, l’entreprise chinoise emploie 65 techniciens chinois et environ 400 ouvriers camerounais dont les menuisiers, les ferrailleurs, les électriciens.