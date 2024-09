Côte d’Ivoire : Coris Bank finalise le rachat de l’activité de Standard Chartered  

Il s’agit de l’aboutissement d’un processus faisant suite à l’accord stratégique signé le 15 décembre 2023 à Abidjan.

Le vendredi 30 août 2024, Coris Bank International Côte d’Ivoire annonce avoir procédé à la signature de la convention matérialisant la conclusion du processus de rachat du portefeuille de retail banking de Standard Chartered Bank.

« Cet accord vient renforcer la position de Coris Bank International sur le marché ivoirien. Il élargit et diversifie ainsi sa clientèle et son offre de services bancaires » a indiqué la banque fondée par le burkinabè Idrissa Nassa.

Pour Abdoul-Moumoune Younoussi, Directeur Général de Coris Bank International Côte d’Ivoire, il s’agit d’une étape importante : « Ce transfert témoigne de notre engagement à offrir des services financiers améliorés et innovants à l’ensemble de nos clients, tout en garantissant une transition fluide et sans interruption. Ce partenariat stratégique illustre notre vision de promouvoir l’inclusion financière et de soutenir le développement économique en Côte d’Ivoire. »

Cette transaction illustre la volonté de Coris Bank de consolider sa position en tant qu’acteur majeur du secteur financier en Côte d’Ivoire. Loin de s’en tenir à des opérations traditionnelles, l’institution cherche à transformer son approche en matière de services financiers, offrant des solutions adaptées aux besoins évolutifs des Ivoiriens.

Sous la direction d’Abdoul-Moumoune Younoussi, Coris Bank Côte d’Ivoire affiche clairement ses ambitions. Pour lui, l’intégration du segment retail de Standard Chartered Bank représente bien plus qu’une augmentation de parts de marché. Il s’agit d’une opportunité de moderniser l’offre bancaire et de renforcer la mission de la banque : rendre les services financiers plus accessibles et inclusifs.