Le Cameroun décroche un contrat permettant de vendre son cacao à 5200 FCFA, prix bord-champ

Le ministre du commerce l’a annoncé à travers un communiqué le 18 septembre 2024.

A 5200 FCFA le cacao camerounais, le prix bord-champ. En effet, dans un communiqué de presse, Luc Magloire Mbarga Atangana a informé les acteurs de la filière cacaoyère nationale que dans la dynamique de la valorisation de la fève camerounaise sur le marché international, impulsée par le Gouvernement, un opérateur majeur de l’industrie chocolatière mondiale vient de signer un important contrat d’achat avec une coopérative locale, spécialisée dans la production du cacao haut de gamme, pour un prix bord-champ de 5.200 FCFA/kg.

« Le Gouvernement se félicite de cette opération, qui intervient aux lendemains du lancement de la campagne cacaoyère 2024/2025 et qui vient conforter le prestige recouvré de l’Origine Cameroun sur la scène internationale et la confiance en reconstruction avec l’industrie sur la qualité de notre cacao », souligne le mincommerce.

La campagne cacaoyère 2024/2025 au Cameroun a été officiellement lancée le 8 août 2024, l’Office national du cacao et du café (ONCC) faisant état d’une augmentation significative de la production et des recettes par rapport à la campagne précédente.

Le ministre a invité l’ensemble des producteurs et leurs organisations à s’inspirer de ce nouveau modèle de partenariat, pour une rémunération à la hauteur de leurs aspirations, en contrepartie de la mise en marché d’un produit visant à l’excellence qualitative et exempt de tout défaut, condition sine qua non de la consolidation des acquis de la dernière campagne.

Rappelons qu’au cours de la campagne 2023/2024, qui s’est déroulée du 1er août 2023 au 15 juillet 2024, le Cameroun a produit 266 725 tonnes de cacao marquant une augmentation de 1,17 % par rapport à l’année précédente.

Les exportations de 185 613 tonnes ont généré 265,3 milliards de FCFA (environ 815 millions de dollars), soit une augmentation de 84 %. Cette augmentation est due en grande partie à la hausse des prix internationaux du cacao, qui a conduit à des prix à la ferme dépassant 6 300 FCFA/kg, un bond substantiel par rapport au maximum de la saison précédente de 1 290 FCFA/kg.