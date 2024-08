Cameroun : Me Akere Muna «stupéfait et affligé par la destruction de la vie » d’Amadou Vamoulke condamné deux fois

L’ancien bâtonnier de l’ordre national des avocats du Cameroun et conseiller de chefs d’Etat exprime son indignation suite à la double condamnation de l’ancien directeur général de la CRTV Amadou Vamoulke à 12 ans, puis à 20 ans de prison ferme. Voici l’intégralité du post de Me Akere Muna sur X.

« Hier, Amadou Vamoulke a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics après 178 renvois. Cette affaire reste pour moi un mystère. Il était initialement accusé d’avoir détourné 16 milliards de francs CFA, somme qui a été réduite à 2 milliards lors du jugement. Cette somme représente en réalité des dettes impayées envers la CRTV, remontant à son prédécesseur ! Le comptable de la société, suivant la pratique habituelle, a classé ces factures impayées comme des créances irrécouvrables, ce qui n’a rien à voir avec Vamoulke ! Même les Nations Unies ont réclamé sa libération. Je connais personnellement Amadou.

Lorsqu’il a rejoint la CRTV, il a réduit son salaire et ses avantages sociaux et a considérablement réduit les aides financières versées aux membres du conseil d’administration. Son ancien collègue, Alain Massé, directeur de RFI, l’appelait « Monsieur Propre des médias publics », soulignant qu’il optait pour des hôtels deux étoiles tandis que d’autres séjournaient dans des hébergements de luxe. J’ai parlé avec l’ancien président de la Commission indépendante des marchés publics de la CRTV, qui a loué la transparence et l’intégrité de Vamoulke, affirmant qu’il ne s’était jamais impliqué dans les questions de passation de marchés. Son processus de recrutement était également solide et transparent.

Outre la position de l’ONU, il a reçu le soutien de nombreuses organisations professionnelles et de défense des droits de l’homme dans plus de 40 pays. Je suis à la fois stupéfait et affligé par la destruction de la vie d’un être humain décent, surtout lorsque, dans le même pays, des individus corrompus affichent ouvertement des milliards obtenus grâce à des pots-de-vin du corrupteur avoué, Glencore ».