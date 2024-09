Immigration : entre janvier et avril 6000 Camerounais sont allés au Canada

Le patronat Camerounais a formulé cette information sous forme d’inquiétude au cours d’une conférence de presse.

« De janvier à avril 2024, près 6 000 camerounais ont immigré au Canada, portant à plusieurs centaines de milliers de personnes, le nombre de camerounais ayant choisi de s’expatrier vers ce pays et bien d’autres depuis près de deux décennies déjà. Le Cameroun est le deuxième pays au monde pourvoyeurs de main d’œuvre au Canada, juste derrière la France », affirme le président du Groupement des Entreprises du Cameroun (Gecam).

Il a révélé ce chiffre sous forme d’inquiétude en s’étonnant du nombre de fuite « des cerveaux » camerounais l’étranger.

« Ces départs massifs effectués en majorité à l’insu des employeurs, causent un vide parfois difficile à combler et obligent ces entreprises, dans plusieurs cas, à supporter les dettes contractées en interne par les travailleurs démissionnaires. Par ailleurs, lorsque lesdits travailleurs avaient des emprunts en cours auprès des Institutions financières, la récurrence du phénomène compromet l’accès au crédit d’autres employés de la même entreprise », regrette Célestin Tawamba.

Il faut dire que la vie dure selon les migrants a poussé plusieurs camerounais professionnels ou non à aller chercher un mieux vivre à l’étranger.

L’American Community Survey, souligne qu’en 4 ans seulement, 60100 camerounais ont immigré aux États-Unis entre 2015 et 2019. La situation s’est empirée depuis le début de la crise anglophone en 2017. En 2022, plus de 90000 camerounais avaient immigré en France, 15769 en Belgique, 12000 en Espagne, etc.