Forum des Transports à Abidjan : le Cameroun plaide pour l’amélioration des investissements de la BAD

Les travaux du Forum des Transports organisé par la Banque Africaine de Développement et qui se tiennent à Abidjan du 18 au 19 septembre 2024.

Emmanuel Nganou Djoumessi participe au forum des Transports en Côte-d’Ivoire. Les travaux du 18 septembre 2024 ont permis au ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, de se pencher sur le volume des investissements de cette instance financière au Cameroun.

Le membre du gouvernement a par ailleurs présenté les projets routiers en exécution au Cameroun, au cours de la deuxième session plénière des travaux, sous le thème « Route durable, développement et entretien logistique ». Autour de la table, outre le Ministre des Travaux Publics du Cameroun, les chefs de départements ministériels en charge des infrastructures routières de la Tunisie, de la Côte d’Ivoire, du Congo, du Kenya et le président de l’Association des Fonds routiers Africains.

A date, le portefeuille du Ministère des Travaux Publics comprend neuf (09) projets actifs financés par la BAD pour un appui financier de 824 800 696 496 FCFA, représentant 54% du volume financier global des appuis des partenaires techniques et financiers dans les projets d’infrastructures routières.

Ces programmes et projets sont le Programme de Facilitation des transports sur le corridor Bamenda-MamfeEkok/Mfum-Abakaliki-Enugu, le Projet d’aménagement de la route Ketta – Djoum et de facilitation du transport sur le corridor Yaoundé – Brazzaville, Phase 2, le Programme d’Appui au Secteur des Transports, Phase 1 (PAST-1) : Aménagement de la route Batchenga – Ntui – Yoko – Léna– Tibati-Ngatt-Ngaoundéré, le Programme d’Appui au Secteur des Transports, Phase 2 (PAST-2) : Réhabilitation de la route Yaoundé – Bafoussam – Babadjou et aménagement des routes GrandZambi – Kribi et Bogo – Pouss.

Aussi, le Programme d’Appui au Secteur des Transports, Phase 3 (PAST-3) : Construction de la Route Nationale N°11- Ring Road (Kumbo-Ndu-Nkambe-Misaje), le Projet régional intégrateur du réseau routier dans le bassin du Lac Tchad : Construction d’un pont sur le fleuve Logone avec les voies de raccordement entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad).

En outre, le Projet d’Aménagement des Routes de désenclavement de la Zone Industrielle et portuaire de Kribi (PARZIK) : Réhabilitation de la route Edéa-Kribi et LolabeCampo, le Programme d’Aménagement Territorial et de Promotion du Secteur Privé dans la Région de l’Extrême-Nord (PAT) : réhabilitation des routes Maroua-Moutourwa et Magada-Maroua ainsi que la construction de la voie de contournement de la ville de Maroua et le projet d’aménagement de la route Kumba-Mamfé.

Soulignons qu’avec un volume financier dans le secteur des infrastructures routières évalué à 824 800 696 496 FCFA au Cameroun, la Banque Africaine de Développement est aujourd’hui le premier partenaire technique, en termes de volume financier et de nombre de programmes/projets d’infrastructures routières.