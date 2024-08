Santé-Afrique : ces pays touchés par la variole du singe

Plusieurs pays sur le continent sont concernés par cette maladie qui au Cameroun a déjà fait deux morts.

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, a déclaré la variole du singe ou Mpox « urgence sanitaire publique de sécurité continentale ». L’alerte permet de mobiliser des moyens et de mieux coordonner la réponse à cette épidémie.

Le Mpox est endémique en Afrique centrale et de l’ouest. L’épidémie actuelle s’est développée en RDC qui concentre 96% des cas et 97% des décès à l’échelle du continent. Mais elle se propage rapidement, passant de 7 146 cas en 2022 à 14 957 en 2023 pour atteindre plus de 20 000 cas depuis le début de l’année 2024 dans au moins 13 pays africains.

Parmi ces pays figure le Cameroun. En effet, paour l’année 2024, le pays a enregistré 30 cas suspects, cinq cas confirmés et deux décès. Les foyers actifs se trouvent dans les districts de santé de Mbonge, Buea et Limbe dans la région du Sud-ouest et dans les districts de Njikwa et Bamenda dans la région du Nord-Ouest. En dehors de ces régions, le Littoral, le Centre et l’Est sont d’autres régions présentes sur la liste des plus touchées chaque année.

En dehors du Cameroun, on dénombre la RDC qui est considérée comme le foyer du mal. Le Gabon, le Nigéria, le Rwanda, la Côte-d’Ivoire, le Kenya etc.