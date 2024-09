Cameroun : 738 avocats stagiaires prêtent serment à Yaoundé

Ils ont pris l’engagement d’exercer la profession dans le respect des institutions, du droit et autres règles régissant le corps de métiers auquel ils appartiennent.

Une nouvelle vague de juristes fait son entrée dans la corporation des hommes et femmes en robes noires. 738 avocats stagiaires issus du dernier concours d’admission en stage d’avocat au Cameroun prêtent serment ce 20 septembre à la Cour d’appel su Centre. Parmi eux, un prêtre, monsieur l’abbé TASSI NTANG Lukas (photo). Au cours de l’audience spéciale tenue au palais de justice ce vendredi, l’un après l’autre, ils ont prononcé les termes de l’engagement. « Je jure comme avocat d’exercer mes fonctions de défense et de conseil en toute indépendance, avec dignité, conscience, et probité conformément aux règles de ma profession et dans le respect des cours et tribunaux et des lois de la République ».

Ceux de Yaoundé viennent à la suite de leurs camarades qui ont prêté serment à Douala ou encore à Bafoussam. Après cet engagement, les 2016 nouveaux avocats stagiaires entament un stage de deux ans dans les cabinets d’avocat. Ils devront passer une dernière évaluation au terme du stage pour être confirmés comme avocats.

Pour rappel, après un silence de 10 ans, les autorités camerounaises ont lancé l’examen d’aptitude au stage d’avocat. Un examen que les textes prévoient chaque année. A l’absence de ce concours pendant une décennie, plusieurs Camerounais ont pris le chemin du Rwanda, du Nigeria ou encore de la Sierra Leone pour se faire former en vue de l’exercice de la profession d’avocat. Mais ils étaient formés sur la base des lois procédurales applicables dans ces différents pays. Au Cameroun, ils ne pouvaient pas être opérationnels juste à leur retour. Le Bâtonnier de l’Ordre national des avocats dit avoir convaincu les autorités d’organiser le concours pour arrêter la fuite des talents à l’étranger.

Pour l’édition 2024 du concours d’entrée au Barreau du Cameroun, l’on a enregistré 5 321 candidats. 2 145 ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites. Puis, 2016 candidats ont été définitivement admis au terme de l’épreuve orale selon les résultats rendus publics par le ministre d’Etat ministre de la Justice Garde des sceaux le 21 juin 2024.